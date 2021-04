50 tinten blond: de haarkleur van koningin Máxima door de jaren heen

Wat gaat de tijd snel: de maand mei is gewoon alweer begonnen. Dit zijn de vier sterrenbeelden die deze maand veel geluk hebben (en dan met name op liefdesgebied).

Het is het seizoen van de Stier en dat betekent dat we allemaal steeds meer levensgenieters worden. Met name onderstaande sterrenbeelden genieten met volle tuigen van de aankomende lente. Dit hebben de sterren voor je in het verschiet:

Advertentie

Stier

De Stier wordt beïnvloed door de liefdesplaneet Venus en is daarom dol op flirten. En laat nu net de lente, oftewel hét flirtseizoen, zijn begonnen. In deze liefdevolle periode gunt de Stier zichzelf het beste: leuke dates, lekker eten en mooie kunst. Een tip: geniet van de kleine dingen, zoals een terrasje, een wandeling door het park, een lekker gebakje of een filmavondje op de bank.