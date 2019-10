Koningin Máxima combineert rode hoed met deze populaire modetrend

Koningin Máxima ging woensdag weer op pad. Deze keer was de bestemming Amersfoort. Op deze herfstige dag koost ze een outfit die helemaal binnen de trends van dit najaar past.

Om te zorgen dat haar kapsel niet werd verpest door de regen, droeg Máxima woensdag een prachtige bordeauxrode hoed. Die hoed past ook weer perfect bij de rest van de outfit.

Ruitprint

Onze koningin droeg een asymmetrische rok met en jasje met een ruitprint en daarbij een top in bijna dezelfde kleur als de hoed. Vooral de ruit zien we dit najaar veel terug in de winkels. Máxima laat alvast zien hoe je dat stijlvol combineert:

Koningin Máxima is vanmiddag aanwezig bij de landelijke bijeenkomst van Vrijwilligers Palliatieve Zorg Nederland in theater Flint in Amersfoort. Zaterdag in Blauw Bloed een uitgebreid verslag van het bezoek van de koningin. #BlauwBloed pic.twitter.com/OOg1TqkauX — Blauw Bloed (@BlauwBloedtv) 9 oktober 2019

Bron: Modekoninginmaxima.nl. Beeld: ANP