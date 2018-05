Koningin Máxima is in India en draagt geweldige en bijpassende outfit

Koningin Máxima is in de nacht van zondag op maandag aangekomen in India, waar ze drie dagen zal blijven voor een werkbezoek voor de Verenigde Naties.

De koningin had zichzelf weinig rust gegund, want hoewel ze om half twee ’s nachts aankwam, stond haar eerste afspraak vanochtend om half negen al gepland.

Bekende jurk

Vanochtend richt de koningin zich op een reeks besprekingen met vertegenwoordigers van VN-organisaties en Indiase instellingen die betrokken zijn bij het verbeteren en vergroten van de toegankelijkheid tot financiële diensten op het Indiase subcontinent. En Máxima ziet er als altijd ook vandaag weer stralend uit, in een jurk van Edouard Vermeulen van modehuis Natan, die ze volgens de website Modekoningin Máxima al tweemaal eerder droeg in 2015.

De jurk krijgt gelijk een leuke twist door de prachtige sjaal, die de koningin eerst losjes over één schouder droeg, maar later om haar beide schouders wikkelde. Om door een ringetje te halen, wat jij?

Máxima is veel op pad. In deze video wordt uitgelegd waarom zij het drukker heeft dan koning Willem-Alexander:

Bron en beeld: ANP.