Máxima is een groot liefhebber van déze lippenstift

De favoriete lippenstift van Máxima

Alhoewel Máxima echt niet vies is van een opvallende kleur op haar lippen, kan ze een nude tint ook zeker waarderen.

Tijdens de pandemie was ook de koningin thuis aan het werk en daarom vonden haar meetings plaats via Zoom. Dat was de ultieme kans om de thuissetting van Hare Majesteit eens flink te observeren, en wat werd daar gespot op haar bureau? Een lippenstift van Bobbi Brown, en om nog specifieker te zijn: de Extra Lip Tint in de kleur Bare Pink Sparkle.

Deze informatie ging als een lopend vuurtje, waardoor de lippenstift vrijwel overal is uitverkocht. Maar na een lange zoektocht, hebben we dan eindelijk achterhaald dat je ‘m hier nog kunt scoren.

Van Meghan Markle tot Kate Middleton

Het is niet de eerste keer dat deze lippenstift in de smaak valt bij de royals, want op internationaal niveau wordt de lippenstift eveneens geliefd. Meghan Markle en Kate Middleton bezitten ‘m namelijk ook. En als zij het dragen, kunnen we wel stellen dat het een heuse aanwinst is in onze make-up la.

Bron: Beau Monde