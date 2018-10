Koningin Máxima gaat voor een knalkleur op tweede dag staatsbezoek Engeland

Waar koningin Máxima gister bij aankomst in Engeland nog in een zachtroze mantel verscheen, zal ze vandaag in een knalroze creatie het vliegtuig naar huis weer instappen.

Zowel de Britse premier Theresa May als Queen Elizabeth verbleekten woensdagmiddag naast Máxima, die in een fuchsia midi-jurk van Oscar de la Renta acte de présence gaf.

Ode aan Engeland

Met haar zwarte hoed brengt Máxima volgens Josine Droogendijk van de website Modekoningin Máxima een ode aan het Verenigd Koninkrijk. Die komt namelijk uit het atelier van de Britse hoedenontwerper Philip Treacy.

Onze koning en koningin hebben zojuist afscheid genomen van Queen Elizabeth en gaan weer op huis aan.

Bron: Modekoningin Máxima. Beeld: ANP.

