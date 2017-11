'Koningin Máxima is wat frisjes gekleed voor de tijd van het jaar'

Koningin Máxima bezoekt vandaag het Hofstad Lyceum in Den Haag.

En hoewel het inmiddels 8 november is en we te maken hebben met behoorlijk herfstachtig weer, lijkt onze koningin zich daar niet veel van aan te trekken.

Blote armen

Zo werd ze gespot in een jurkje met korte mouwen en droeg ze pumps. Het lijkt erop dat ze een huidkleurige panty onder haar jurk aanhad – wat niet geheel verrassend is. Dit schrijft immers ook een officiële etiquette voor; dat de koningin áltijd een panty dient te dragen. Behalve bij informele gelegenheden – dan wil het nog wel eens voorkomen dat ze bijvoorbeeld met sandaaltjes in de zomer geen panty aantrekt.

Steun

Haar bezoek van vandaag stond in het teken van de Gender and Sexuality Alliance (GSA), een jongerengroep die zich inzet voor een betere omgeving op scholen voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse mensen.





Bron & Beeld : ANP