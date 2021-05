Net als Máxima: zo draag je een lange jurk ook bij minder warm weer

Tijdens haar vakantie op Kreta kregen Lotte (48) en haar man ruzie. Ze bleef alleen achter op het eiland en beleefde de laatste paar dagen samen met barman Mikis.

“Het ging helemaal niet goed tussen Hans en mij toen we op het vliegtuig naar Kreta stapten. Al wekenlang hadden we veel ruzie, deze vakantie samen was een laatste lijmpoging. Hans en ik woonden sinds een paar maanden samen, maar hij kon totaal niet met mijn kinderen overweg. Hij noemde ze lui en verwend en stelde zich op als de strenge vader, wat mij tegen de borst stuitte. Bovendien was hij niet meer die leuke, grappige vent die ik twee jaar eerder had leren kennen. Meestal had hij een pesthumeur en ik kon in zijn ogen niets meer goed doen.

Zwijgend zaten we naast elkaar in het vliegtuig en aangekomen op onze bestemming was niets goed genoeg voor hem. Het bed was te hard, het eten niet goed, de mensen spraken slecht Engels… Ik had helemaal genoeg van zijn gezeur, en dat zei ik hem ook op een avond. De ruzie liep zo hoog op dat hij zijn koffer pakte en een taxi naar het vliegveld nam.”