Koningin Máxima trekt bekende outfit uit de kast voor bezoek aan Sumatra

Het is donderdag voor het koningspaar de derde en de laatste dag van het staatsbezoek aan Indonesië. Willem-Alexander en Máxima bezochten vandaag het eiland Sumatra en daar heeft de koningin een linnen pak voor uit de kast getrokken.

En dat pak kennen we al ergens van…

Máxima verscheen met een linnen culotte aan. Daarboven droeg ze een linnen top met oranje applicaties. Dit pak is ontworpen door Vermeulen van Natan. Ze droeg hierbij een haarband in dezelfde kleur als het linnen pak. In haar hand had ze een oranje, duurzame clutch van A Bag with a Story en aan haar voeten had ze oranje ballerina’s van Ferragamo. Aan haar vinger had ze een oranje met zilveren ring.

Koningsdag 2019

Komt deze look je bekend voor? Dat kan goed kloppen. De koningin droeg dit pak al eerder op Koningsdag in 2019. De haarband, de ballerina’s en de ring hebben we nog niet eerder gezien. Op Koningsdag droeg Máxima een hoed en handschoenen in dezelfde kleur als het linnen pak en combineerde ze het met oranje pumps.

Coronavirus

Op Sumatra aan het Tobameer, stonden Willem-Alexander en Máxima de pers te woord. Ze hebben vanaf daar gereageerd op de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Zo noemde Máxima het ‘raar’ om nu niet in Nederland te zijn en stak Willem-Alexander de artsen in Nederland een hart onder de riem.

Máxima op Sumatra:

Máxima op Koningsdag 2019:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Modekoninginmaxima.nl. Beeld: Brunopress