Máxima laat met déze outfit zien hoe mooi rood en roze bij elkaar staan

Máxima is een durfal op modegebied. Onze koningin draait haar hand er niet voor om om knalkleuren met elkaar te combineren.

En dat pakt heel mooi uit. In Zwitserland verscheen Máxima in een rode pantalon met daarop een roze blouse van modehuis Natan. Een kleurencombinatie waarvoor je misschien niet zo snel zal gaan, maar waarvan de koningin bewijst dat het prachtig staat. Voor de tweede keer, want ze droeg precies dezelfde outfit ook al afgelopen december. Zoals je ziet is het roze wel zó donker, dat het bijna rood lijkt:

WEF

Máxima is momenteel in Zwitserland bij een conferentie van het Wereld Economisch Forum (WEF), waar zij als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties bij is. Ze voert veel gesprekken, waaronder met de Britse prins William en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Die gaan bijvoorbeeld over hoe internationale bedrijven hun financiële diensten beter toegankelijk kunnen maken.

Bron: Modekoningin Máxima. Beeld: ANP