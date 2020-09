Souvenirtje in je oren: Máxima draagt opvallende schelpoorbellen

Koningin Máxima is nog helemaal in de vakantiestemming. Woensdag verscheen ze bij een werkbezoek in Katwijk in een zomerse jurk met grote schelpoorbellen.

Onze koningin kiest wel vaker voor grote sieraden, maar deze grote schelpen hebben we nog niet eerder in de oren van Máxima gezien. Zou ze de afgelopen weken hebben zitten freubelen met schelpen uit Griekenland? Zeker niet, de oorbellen in de vorm van een schelp zijn van het designermerk Prada en dus geen (budget) vakantiesouvenir.

Advertentie

Schelpoorbellen

Máxima koos vandaag verder voor een midi-jurk van haar favoriete merk Natan. Deze jurk droeg ze ook als een 2013, 2015 en 2017. Maar deze keer dus net weer met andere oorbellen:

Zelf ook een beetje in de vakantiestemming blijven? Wij hebben de leukste zomerse oorbellen op een rijtje gezet:

BEKIJK OOK: Deze oorbellen van koningin Máxima zijn verrassend betaalbaar:



Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het Jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Modekoninginmaxima.nl. Beeld: Brunopress