Meerdere gaatjes in je oren? Deze sieradentrend maakt daar handig gebruik van

Waar oorbellen eerst zo groot mogelijk mochten zijn, geldt in de sieradenwereld tegenwoordig ‘hoe meer, hoe beter’. Heb jij al meerdere gaatjes in je oren? Dan kun je goed gebruik maken van de nieuwste sieradentrend.

Tegenwoordig dragen we niet meer maar één ringetje in onze oren, maar minstens 2 of 3. Grappig genoeg lijkt dat weer een beetje te gaan veranderen. De nieuwste sieradentrend is namelijk om 1 oorbel in meerdere gaatjes te dragen. Het lijkt zo alsof je twee oorbellen draagt, maar het is er toch echt maar 1. Dat geeft een heel leuk effect:

Dit bericht bekijken op Instagram #jewelry#lotkaart#etsy#handmade#jewellery#minimal#minimalist#stainlesssteel#surgicalsteel#modern#chainearrings#geometric#wireearrings#contemporary #doubleearrings #doublesidedearrings #pearlearrings #twoholeearrings Een bericht gedeeld door Lotka Art (@lotkaart) op 16 Nov 2017 om 1:29 (PST)

Beeld: iStock