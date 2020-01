Je wimpers krullen zorgt voor een wakkere, open blik en volle, lange wimpers. Pas wel op voor deze 5 veel gemaakte fouten waarmee je wimpers kunt beschadigen.

Wimpers krullen na mascara

Mascara maakt je wimpers harder en minder flexibel. Door je wimpers te krullen nadat je mascara hebt aangebracht, kunnen ze afbreken of aan je kruller blijven plakken. Doe je mascara daarom altijd op nadat je wimpers zijn gekruld.

Te hard knijpen

Door te hard te knijpen, krullen je wimpers in een hoek van 90 graden in plaats van een natuurlijke krul. Je wimpers kunnen hierdoor afbreken. Zo doe je het goed: zorg dat de kruller je ooglid net niet raakt en knijp zachtjes een paar seconden dicht. Laat los en breng de kruller naar het midden van je wimpers en knijp opnieuw. Herhaal dit vlak bij de puntjes van je wimpers.

Niet schoonmaken

Maak je wimperkruller altijd schoon. Ook al krul je ze pas voordat je mascara aanbrengt, er is altijd nog een kans dat er restjes eyeliner, oogschaduw, bacteriën of dode huidcellen aan de kruller blijven plakken. Dit kan zorgen voor een oogontsteking. Breng minimaal 1 keer per week een beetje alcohol aan op een wattenschijfje en maak je kruller schoon. Zorg wel dat de kruller goed droog is als je ‘m weer gebruikt.

Vervang het kussentje

Vervang eens in de zoveel tijd het kussentje. Deze kan vies worden en zelfs kapotgaan, waardoor je kruller niet meer goed werkt. De kussentjes kun je vaak los kopen van hetzelfde merk.

Slechte kwaliteit

Investeer in een wimperkruller van goede kwaliteit. Krullers van slechte kwaliteit kunnen je wimpers beschadigen en krullen je wimpers minder goed. Lees dus recensies voor je er eentje aanschaft.

