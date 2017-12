Dít is de meest verkochte mascara ter wereld

Mascara heb je in zoveel verschillende soorten, maten, kleuren en merken. Maar één mascara vliegt wereldwijd bovengemiddeld vaak over de toonbank.

De bestseller is een mascara genaamd ‘Better Than Sex’ van het Amerikaanse merk Too Faced.

Dág wimperkruller

Wat er dan zo goed is aan deze mascara? Nou, de vorm van het borsteltje wordt ideaal gevonden: een wimperkruller zou je echt niet meer nodig hebben. Grappig detail: die vorm zou het wulpse lichaam van Marilyn Monroe na moeten bootsen. Daarnaast worden je wimpers mooi separaat van elkaar gescheiden en geeft het make-upproduct een volumineus effect. “Inderdaad beter dan sex”, oordeelt een recensent op de website van Sephora.

Online shoppen

Helaas is de ‘Better Than Sex’-mascara niet in Nederlandse drogisterijen te koop. Wel kun je ‘m online shoppen bij Sephora voor € 24,50.

Bron: Teen Vogue. Beeld: iStock