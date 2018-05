Meghan Markle kleedt zich om en trekt nóg een trouwjurk aan op haar bruiloft

Meghan Markle had nog een verrassing bewaard voor alle Britten én de rest van de wereld. Ze heeft zich namelijk op haar trouwdag omgekleed.

Dachten we dé jurk al gezien te hebben, nu verschijnt Meghan in haar ‘feestjurk’.

De prachtige witte avondjurk, die geen mouwen heeft, is van Stella McCartney. De twee rijden weg in een zilverblauwe Jaguar cabrio. Het koppel is onderweg naar hun avondreceptie.

Het blijft een echte gentleman, die Harry: even de deur openhouden voor zijn vrouw:

Overdag nog ‘gewoon’ in de koets, in haar andere jurk:

Bron: Instagram. Beeld: ANP