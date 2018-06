Meghan Markles favoriete look is niet meer toegestaan tijdens Royal Ascot

De Britten kun je grofweg verdelen in twee types: zij die bij -10 graden nog blootbeens in minirok over straat gaan en zij die een paar blote schouders in de zomer wel héél gewaagd vinden. Die laatste groep heeft nu besloten dat die look niet meer geoorloofd is tijdens de Royal Ascot.

De Royal Ascot zijn de jaarlijkse paardenraces die de Britse koninklijke familie bezoekt. Het draait om de race, maar zien en gezien worden is ook een belangrijk onderdeel van het evenement. Bezoekers trekken hun goeie goedje uit de kast om vooral indruk te maken op elkaar. Vanaf dit jaar zijn blote schouders echter niet meer geoorloofd.

Bardot-neklijn

En dat is balen voor Meghan Markle, want die straalde afgelopen weken meerdere keren in jurken die de schouders bloot lieten. Destijds lieten een aantal conservatieve Britten al weten dat ze dat toch wel heel gewaagd vonden. Het lijkt erop dat die types nu hun zin hebben gekregen. De zogenaamde ‘Bardot-neklijn’ waarin Meghan straalde tijdens haar huwelijk en tijdens Trooping the Colour (de ceremonie ter ere van Queen Elizabeths verjaardag), mag ze dus niet meer dragen. Dat nieuws komt – niet geheel toevallig – nadat bekend werd dat het pasgetrouwde koppel aanwezig is op de paardenraces.

Strapless

Volgens een woordvoerder van het koninklijke evenement is dit echter niks nieuws. “Strapless kleding is al drie jaar niet toegestaan. Dit jaar hebben we alleen opheldering gegeven over wat wij als strapless beschouwen. Dat zijn Bardot-, off-shoulder- en jurken met één blote schouder”, zegt de woordvoerder tegen Harper’s Bazaar.

Bron: Harper’s Bazaar. Beeld: ANP

