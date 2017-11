Deze favoriete bodylotion van Meghan Markle kost nog geen tientje

Dat Meghan Markle bloedmooi is, daar valt niet over te twisten. Ieder beautygeheim van de liefde van prins Harry is daarom meer dan welkom.

Meghan vertelt in een interview met Beauty Banter wat haar favoriete bodylotion is. Ze gebruikt hem iedere dag. En hij is dus niet van een superchic merk waar je zo 5 tientjes voor neer moet leggen. Nee, jij hebt hem misschien ook wel in de badkamer staan!

Nivea

De actrice en royal in spe zweert namelijk bij de ‘Q10 Firming Body Lotion’ van Nivea. Voor 400 ml betaal je zo’n 9 euro. “Echt mijn favoriete bodylotion, waardoor mijn huid er geweldig uitziet en dito aanvoelt. Ik zou er een hele vrachtlading van willen kopen.”

Bron: Beauty Banter. Beeld: Brunopress