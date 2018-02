Meghan Markle gaat hoogstwaarschijnlijk voor dít bruidskapsel

Meghan Markle en prins Harry stappen in mei in het huwelijksbootje. Er worden steeds meer details over de bruiloft bekendgemaakt.

Nu klapt de voormalige visagiste en kapster van Meghan uit de school over hoe haar make-up en bruidskapsel eruit zullen zien op de grote dag.

Sproetjes

Lydia Sellers is een geliefde visagiste en kapster in de showbizzwereld. Ze verzorgde vaak de make-up en haarstyling van Meghan bij coverfotoshoots voor onder meer Vanity Fair en Elle. Als geen ander weet ze dan ook wat de smaak van de royal in spe precies is als het op uiterlijk aankomt. Meghan wil altijd gaan voor een natuurlijke look, vertelt Lydia aan Refinery29: “Iedere keer dat ik haar make-up deed, zei ze: ‘Kunnen we ervoor zorgen dat je mijn sproetjes blijft zien? Ik wil geen lading foundation op mijn gezicht.’ (…) Ze wil er gewoon uitzien als een betere versie van zichzelf.”

Chignon

Die nonchalance voert ze ook nu nog door in het Britse koningshuis, door regelmatig te verschijnen met haar nu al iconische rommelige knot. Meg blijft lekker zichzelf. Daarom zal ze met haar bruidskapsel ook niet al te groots uitpakken, voorspelt Lydia. “Ze wilde altijd nonchalant haar. Een lichte slag erin, niks geks.” De bruid zal dan ook gaan voor een sierlijke, maar simpele chignon, verwacht de beauty-expert. Zoiets als dit, dus:

Bron: The Sun. Beeld: Brunopress