De favoriete laarzen van Meghan Markle zijn weer op voorraad (en hier koop je ze)

Je zou verwachten dat de Duchess of Sussex de prachtigste collecties schoenen in haar paleis laat leveren. Maar niets is minder waar, want Meghan Markle scoort haar schoeisel in een winkel waar ook jij en ik die kunnen bestellen.

Het prijskaartje is daarentegen wel een ander verhaal. Voor de suède olijfkleurige laarzen legde ze € 629,- neer. Autsj!

Al eerder gezien

In februari 2019 zagen we Meghan verschijnen met de laarzen van het merk Sarah Flint. Dat was niet de eerste keer dat Meghan schoenen van dit merk droeg, want voordat ze prins Harry ontmoette was ze al trouw aan het Amerikaanse merk, dat in Italië wordt gemaakt.

Dankzij de goede grip van de schoen kon ze hooggehakt (en zwanger!) de sneeuw trotseren. Genoeg reden voor veel vrouwen om de laarzen in huis te halen, want ze waren toen binnen no-time uitverkocht. Niet gelukt om ze toen te bemachtigen? Dan is er nu goed nieuws: de voorraad is bijgevuld en de laarzen zijn weer te bestellen.

Goed, we begrijpen dat het een bedrag is waar je ‘u’ tegen zegt, en dus zijn wij de beroerdsten nog niet om een betaalbare beige, of een bruine variant op te snorren.

Bron: purewow. Beeld: ANP