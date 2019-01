Meghan Markle draagt gebreide jurk die in de sale nog geen € 20 kost

Niet alleen Kate was vandaag op pad; Meghan bracht een bezoek aan een hondenopvang. Een mooie plek voor een dierenliefhebber. Alle aandacht ging natuurlijk opnieuw uit naar de hertogin, maar dit keer vooral naar de jurk die ze droeg.

De hertogin verscheen vandaag namelijk in een lichtbeige zwangerschapsjurk. De jurk ziet er prachtig chic uit. Dat zijn we natuurlijk wel gewend van Meghan, maar de prijs blijkt wat minder chic te zijn. Het jurkje is namelijk van H&M. En nog mooier: de zwangerschapsjurk is in Nederland in de sale te koop voor slechts € 17,99. In de webshop is de jurk nog in een aantal maten verkrijgbaar, dus wie weet past-ie jou perfect.

Advertentie

Voorstelling

Meghan heeft een drukke dag vandaag, want vanavond zal ze met prins Harry de première van de voorstelling ‘Totem’ van Cirque du Soleil bezoeken in de Royal Albert Hall. Wie weet kiest ze vanavond opnieuw voor een budgetitem.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Elle.com. Beeld: Getty.