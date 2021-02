Meghan Markle draagt jurk in populaire modeprint voor de lente

Dat prins Harry en Meghan Markle op 7 maart aanschuiven bij Oprah voor een groot interview kan je bijna niet ontgaan zijn. Het interview wordt voor de uitzending al breed uitgemeten in de media, maar hoeveel gaat het stel nou echt vertellen?

Een bron dichtbij het stel vertelt tegen zender E! wat we kunnen verwachten van het interview. Als we deze bron mogen geloven, belooft dat een waar spektakel te worden waarin gevoelige onderwerpen niet gemeden worden. Ja, ze gaan het zeker over hun relatie met de Britse koninklijke familie hebben.

Openhartig interview Mehghan & Harry

De bron vertelt: “Er is veel spanning tussen het stel en de koninklijke familie. In het interview zullen ze vertellen waar ze doorheen zijn gegaan. Meghan en Harry zijn opgelucht dat ze nu ver weg van alles zijn.” Omdat het stel ervoor heeft gekozen om definitief hun koninklijke werk neer te leggen, hoeven zij zich volgens deze persoon niet in te houden en zullen ze dus heel openhartig zijn. “Ze zullen heel open zijn over het effect van alle aandacht op hun mentale gezondheid en eigenlijk hun hele leven.” Of ze het ook zullen hebben over de relatie van prins Harry met zijn broer is niet bekend. Die situatie zou momenteel nog heel gespannen zijn.

Bron: Elle.com. Beeld: Getty