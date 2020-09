Dankzij Meghan Markle wil iedereen nu kaneelkleurige highlights

Konden we de schoonheid van Meghan Markle maar uit een potje halen. Dat gaat ‘m niet worden, maar met haar beautytips en – favorieten komen we iets (iéts) dichter in de buurt. De volgende stop: kaneelkleurige highlights.

Meghan debuteerde haar nieuwe haarkleur in een verrassingsvideo in America’s Got Talent. De voormalig hertogin staat bekend om haar ravenzwarte lokken, maar heeft nu een iets lichtere, warme haarkleur. Nu de herfst zich in vol ornaat aandient, kunnen we niet meer om kaneelkleurige highlights heen. En dat willen we ook niet, want het is prachtig.