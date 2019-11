Ga net als de Meghan Markle en Kate Middleton voor een kasjmier trui

Zowel Kate Middleton als Meghan Markle dragen in het najaar graag mooie kasjmier truien. Er net zo uitzien als de royals was nog nooit zo makkelijk. Wij zetten de mooiste kasjmier truien voor je op een rij.

Of je nou voor een zwarte, witte, grijze of rode gaat: met een kasjmier trui zit je goed. Draag ‘m zakelijk, net als Meghan met een strakke kokerrok. Of juist casual als Kate, met pantalon eronder.

Hoe onderhoud je kasjmier?

Als je zo’n mooie trui aanschaft is het natuurlijk wel belangrijk om te weten hoe je ‘m onderhoudt. Goed nieuws: het is makkelijk. Kasjmier is een natuurlijke stof en daardoor bijna zelfreinigend. Als er een vlekken op zitten, kun je de trui daarom het beste even laten luchten en goed uitschudden. Heb je toch vlekken? Was ‘m dan met koud water en een speciale kasjmier shampoo. Onthoud: stop ‘m nooit in de droger.

Bron: Harpers Bazaar. Beeld: Getty Images