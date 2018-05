Dít is het 'meest gewilde' lichaamsdeel van Meghan Markle

Meghan Markle is een absolute knapperd. Maar één specifiek lichaamsdeel van de royal in spe valt wel heel erg in de smaak bij vrouwen.

Ze vinden haar lippen om te zóenen – net als haar verloofde prins Harry. De Britse plastisch chirurg Tijion Esho vertelt aan W magazine dat hij per dag zo’n vijftien á twintig cliënten op zijn behandelstoel krijgt die graag lippen à la Meghan willen. En hij snapt maar al te goed goed waarom.

Cupid bow

“Meghan Markle heeft prachtig gevormde lippen, die in de buurt komen van het ideaalbeeld: een onderlip die iets groter is dan de bovenlip, en de bovenlip die iets schuin afloopt naar de hoek van de mond”, zo legt Tijion uit. Ook benoemt hij dat Meghan de zogenoemde ‘cupid bow’ heeft; een m-vorm van het gedeelte van de lip direct onder de neus – en dat wordt als pure perfectie gezien in de plastische chirurgie.

Perfect in proportie

Meghan heeft eigenlijk haar hele gezicht wel mee zitten, vindt Tijion. “Haar lippen zien er nóg mooier uit doordat ze perfect in proportie zijn met de rest van haar gezicht. Ze domineren niet over bijvoorbeeld haar neus of ogen.”

Fillers

Hoe de chirurg zijn cliënten dan de lippen van Meghan aanmeet? Met fillers. “Die geven het meest natuurlijke resultaat en blijven negen tot twaalf maanden zitten.”

