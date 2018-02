Een jurk? Nee hoor: prins Harry en Meghan Markle verschijnen allebéi in pak

Meghan Markle breekt het protocol door naast prins Harry in smoking te verschijnen bij een prijsuitreiking. Ze bewijst dat het net zo elegant en vrouwelijk staat als een mooie jurk.

Waar haar toekomstige schoonzus Kate Middleton de ene na de andere schitterende avondjurk toont, verschijnt Meghan in een opvallend bescheiden outfit. En dat doet ze met een lieve reden, menen kenners.

Chic en bescheiden

Meghan en Harry reikten gisteravond prijzen uit aan gewonde en zieke soldaten. Dit was het eerste evenement waar het toekomstige echtpaar ’s avonds naartoe ging. Het was dus bést een reden voor Meghan om uit te pakken, maar dit deed ze niet. Ze hulde zichzelf in een bescheiden (maar met 2000 euro wel heel duur), chic pak van Alexander McQueen en maakte de look af met een witte bodysuit (in Meghans geval ondergoed en een blouse met strik in één) van Net-a-porter, zwarte stiletto’s van Jimmy Choo en een clutch van Prada.