Amerikaanse chirurg beweert met déze foto dat Meghan Markle onder het mes is geweest

Natural beauty Meghan Markle zag er prachtig uit op haar bruiloft. Maar zo puur natuur als we dachten, blijkt ze helemaal niet te zijn. Tenminste, een Amerikaanse chirurg beweert dat Meghan Markle onder het mes is geweest.

Waar ze dan aan heeft laten sleutelen? Aan haar neus, meent deze man.

Breder

Heel de wereld is in de ban van de vrouw van de Britse prins Harry. Meghan Markle staat daarom volop in de spotlight. Haar verleden wordt binnenstebuiten gekeerd en hierdoor komen er wat geheimen boven water. Zo merkt een Amerikaanse chirurg op dat de neus van Meghan er vroeger een stuk breder uitzag dan dat ‘ie nu is. “Het puntje van haar neus is smaller en verfijnd én meer naar boven gelift”, zegt Dr. Vartan Mardiossian tegen Closer Magazine.

Subtiel

Volgens hem is dit door een heel getalenteerde chirurg gedaan. “Deze veranderingen zijn subtiel en heel natuurlijk”, legt hij uit. “De neusgaten en het omliggende zachte weefsel zijn niet veranderd.” Of ze daadwerkelijk onder het mes is geweest blijft een vraagteken. Andere experts beweren namelijk dat Meghan wel degelijk een natural beauty is en dus nooit een neusoperatie heeft ondergaan.

Plastic Princess! Megahn Markle Nose Job Exposed By Top Docs. https://t.co/MRJsZHY29R — Radar Online (@radar_online) May 27, 2018

