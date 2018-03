Meghan Markle brengt op subtiele wijze een eerbetoon aan prinses Diana

Meghan Markle kleurt buiten de lijntjes van de koninklijke tradities als het op haar kleding en haren aankomt. Maar één ding heeft ze gemeen met schoonzus Kate Middleton: ze eren allebei hun overleden schoonmoeder prinses Diana.

Het was gisteren een bijzondere dag voor Meghan Markle: ze verscheen op Commonwealth Day voor het eerst publiekelijk bij een officiële gelegenheid met Queen Elizabeth. Daar had de royal in spe zich dan ook bijzonder voor gekleed.

Baret

Aan de arm van haar verloofde prins Harry verscheen Meghan in een marineblauwe jurk met daaroverheen een witte jas. Maar wat echt de show stal, was de witte baret op haar hoofd. En over dat accessoire is goed nagedacht, weten kenners.

Diana dol op barets

Meghans witte baret is ontworpen door de Britse Stephen Jones, die een van prinses Diana’s favoriete hoedenmakers was. In 1982 droeg Lady Di ook een zwarte baret van zijn hand. Diana was sowieso groot fan van baretten. In de jaren tachtig werd ze regelmatig met zo’n Frans hoofddeksel op gefotografeerd.

Meghan Markle’s beret today is by Stephen Jones, also preferred milliner of the late Princess Diana, who wore one of his berets in 1982. I love a fashion homage. Also, I’m not crying, you’re crying. pic.twitter.com/VRR9OVmj4y — Kate Bennett (@KateBennett_DC) 12 maart 2018

Jas

De baret was volgens kenners niet het enige eerbetoon aan Lady Di. Haar witte jas is ontworpen door Amanda Wakeley, een Britse ontwerpster waar prinses Diana ook regelmatig creaties van droeg en die ook favoriet is van Meghans toekomstige schoonzus Kate.

Commonwealth Day

De Gemenebest van Naties is een vrijwillig verbond tussen 52 landen die allemaal Queen Elizabeth erkennen als hun symbolisch hoofd. Op Commonwealth Day (Commonwealth is de Engelse naam voor de Gemenebest van Naties) wordt dit verbond gevierd. Queen Elizabeth spreekt dan ieder jaar de 52 landen toe in Westminster Abbey, wat overal wordt uitgezonden. Het is in verschillende landen ook een nationale feestdag. Die 52 landen zijn eigenlijk allemaal voormalige Britse koloniën, maar ze zijn nu allemaal soeverein. Toch blijft de bijzondere band met Groot-Brittannië bestaan door middel van die Gemenebest van Naties.

Mede door dat verbond, opende Kate onlangs een expositie op Buckingham Palace van 52 modeontwerpers uit elk van die landen, die allemaal een creatie hadden afgeleverd. Libelle’s royalty-expert Coks vertelt er hier meer over:

