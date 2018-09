Meghan Markle onthult een héél romantisch detail van haar trouwjurk

Meghan Markle mag zich inmiddels al bijna een halfjaar de vrouw van prins Harry noemen. Nu onthult ze zelf een heel romantisch detail van haar trouwjurk.

De jurk zelf was prachtig in al z’n eenvoud. De Duchess of Sussex liet de details vooral in haar sleep aanbrengen, in de vorm van Britse symbolen die verwezen naar de kroning van queen Elizabeth in 1953 en de 53 Commonwealth-landen. Maar er zat ook een verrassing voor prins Harry in verstopt.

Eerste date

In de documentaire Queen of the world, die dinsdag op HBO wordt uitgezonden, onthult de Duchess van Sussex dat er in haar sleep een stukje stof verwerkt zat van de outfit die ze tijdens haar eerste date met prins Harry droeg: een marineblauwe jurk. “Het was mijn something blue“, hoor je Meghan in een theater van de documentaire zeggen. “Het was een verrassing voor Harry, hij wist het niet en was dolgelukkig dat ik die keuze gemaakt had.”

Koninklijke overdracht

In Queen of the world is te zien hoe de 92-jarige koningin Elizabeth haar taken overdraagt aan de volgende generatie van de Britse koningsfamilie, waaronder dus Meghan Markle. Natuurlijk zullen ook William en Kate en Charles en Camilla in de documentaire aan bod komen.

Bron: Harper’s Bazaar. Beeld: ANP

