Meghan Markle maakt debuut bij paardenraces in asymmetrische jurk

Meghan Markle maakte vandaag haar debuut bij de paardenraces Royal Ascot. Hét hoogtepunt van het jaar voor koningin Elizabeth, dat bekendstaat om de strenge dresscode.

Zo zijn jurken boven de knie en spaghettibandjes uit den boze en hoeden voor vrouwen verplicht. Mannen dienen in zwart of grijs op te draven, met een gilet, das en hoge hoed (die prins Harry verrassend goed staat, zoals je op de foto’s onderaan dit artikel ziet).

Geen stress met Givenchy

Meghan liet zich niet gek maken door de dresscode en vertrouwde opnieuw op modehuis Givenchy, die ook haar bruidsjurk klaarstoomde. Dat was weer een goede keuze. De Duchess of Sussex zag er namelijk uit om door een ringetje te halen in een volledig zwart-witte outfit. Ze droeg een asymmetrische jurk met een ceintuur om haar middel, die maar weer laat zien hoe slank (en eh, niet zwanger) ze is. Ook droeg ze een elegante hoed die volledig matcht met de jurk.

Koninklijke paarden

De Royal Ascot is een belangrijk evenement voor Queen Elizabeth, omdat er ook paarden van het Britse koningshuis aan meedoen. De koningin heeft al meerdere keren flink kunnen cashen toen koninklijke paarden als eerste eindigden.

Handkus

Er staat dus veel geld op het spel (ook al komen de royals dat vást niet tekort), maar gelukkig was er ook ruimte voor wat joligheid. Toen Meghan een jockey zijn trofee overhandigde, gaf hij haar een kus op de hand. “Mijn kinderen zullen daar meer van onder de indruk zijn dan van mijn winst met de race”, zei hij daarna, waarop zowel Meghan als Harry grinnikten.

Bron: Daily Mail. Beeld: Getty

