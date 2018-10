Híer kun je de sneakers van Meghan Markle kopen

Zoals een Duchess dat betaamt, verschijnt Meghan Markle eigenlijk altijd op hakken bij een officiële gelegenheid. Maar vandaag ging ze voor het eerst op sneakers.

En die kun je ook gewoon in Nederland kopen.

Embed from Getty Images

Een bericht gedeeld door Meghan’s Fashion (@meghansfashion) op 21 Okt 2018 om 6:28 (PDT)

Veja

Meghan droeg sneakers van het Franse merk Veja. Na een korte zoektocht, ontdekten we dat je die gewoon kunt kopen bij de Bijenkorf voor 125 euro. Bijna alle maten zijn nog op voorraad. Maar wees snel, want dat gaat storm lopen. Bij Sarenza is bijvoorbeeld momenteel alleen nog maat 37 beschikbaar, maar wie weet wordt de voorraad nog aangevuld. Bekijk ook zeker de andere Veja-schoenen eens. Je hebt ze ook voor mannen, mocht je je partner net zo enthousiast krijgen.

Leer, maar niet van koeien- of varkenshuiden

Waarom Meghan juist deze leren sneakers heeft gekozen? Nou, dat zal vast iets te maken hebben met het feit dat ze niet van koeien- of varkenshuiden, maar van de huid van talapia (vis) en dikmelk zijn gemaakt. Ze zijn dus duurzaam. En de productie ervan wordt gedaan door mensen die anders moeilijk aan werk komen.

Invictus Games

Het royal koppel aanschouwde vanaf de boot een zeilevenement van de Invictus Games, een paralympisch, internationaal sportevenement waar prins Harry de initiatiefnemer van is.

Bron: People, Fast Company. Beeld: Getty, ANP

Zó stal Meghan Markle de harten van prins George en prinses Charlotte: