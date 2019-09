Meghan Markle draagt casual spijkerjasje dat je hier kunt kopen

Meghan Markle en prins Harry zijn maandag begonnen met hun ‘royal visit’ in Zuid-Afrika. De 2e dag van het bezoek begonnen ze op Monwabisi Beach, waarvoor Meghan een casual outfit voor uit de kast trok.

Harry en Meghan bezochten dinsdagochtend Waves for Change, een stichting die kwetsbare kinderen helpt door ze surflessen aan te bieden. Op het strand kun je natuurlijk moeilijk op naaldhakken verschijnen, dus Meghan koos dan ook voor een simpele outfit.

Harry and Meghan tour the containers that are the HQ of @WavesforChange pic.twitter.com/s5H4W8GYQ0

Harry and Meghan visit the Lunchbox Fund and @WavesforChange as well as the Commonwealth Litter Project #RoyalVisitSouthAfrica pic.twitter.com/e6FcS44ECi

— Rebecca English (@RE_DailyMail) September 24, 2019