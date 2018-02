Meghan Markle breekt wéér een koninklijke traditie. Dit keer met haar tas

Meghan Markle breekt met de ene na de andere koninklijke traditie – op een heel charmante manier. Nu doet de verloofde van prins Harry dat ook met haar tas.

Met rommelige knotten, broeken en tassen bereik je normaal gesproken niet zo snel de voorpagina’s. Tenzij je Meghan Markle heet, natuurlijk.

Uitverkocht

De royal in spe droeg gister een clutch van het Amerikaanse merk Strathberry, die 545 dollar (ruim 436 euro) kost, bij haar eerste bezoek aan Schotland. Binnen 11 minuten was de tas uitverkocht. Maar vooral de manier waarop Meghan de tas droeg, werd druk besproken door royaltyfans.

Diana’s geheime functie van de handtas

Handtassen hebben doorgaans een belangrijke functie voor de Britse elite. Zo geeft Queen Elizabeth er signalen mee af aan haar personeel als ze bijvoorbeeld weg wil en gebruikt Kate Middleton haar clutch naar verluidt bij openbare gelegenheden om niet te veel handen te hoeven schudden. Zelfs Lady Di doopte haar handtas om tot een hulpmiddel, om te voorkomen dat paparazzi foto’s van haar decolleté maakte als ze even bukte.

Lof voor Meghan

Meghan Niet. Nee, die gooit haar crossbodytasje gewoon over haar schouders en laat ‘m op haar heup rusten. Precies zoals ‘normale’ vrouwen dat ook doen. Meghan had zo alle handen vrij om bloemen en cadeautjes van Schotse fans in ontvangst te nemen en handen te schudden. Daarbij droeg ze opnieuw een broek in plaats van een jurk bij een officieel evenement. Ook zo lekker gewoon! En dat levert haar lof op:

I looooove that she is wearing her purse as a crossbody! It’s practical which makes it lovely. It makes her so relatable. I know, it’s “just” a purse! But this makes me love her ❤❤ #MeghanMarkle https://t.co/joVS5rNs1C — Jenna (@babydollven) 13 februari 2018

I hate that I’m at a point in my life where I think, “Man, Meghan Markle is learning HARD into pants and also I cannot believe she wore a crossbody bag ACROSS HER BODY. IN PUBLIC. AT AN EVENT.” — tHannahBelle Lecter (@duke_duke_goose) 14 februari 2018

