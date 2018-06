Dít is waarom Meghan Markle altijd te grote schoenen draagt

Meghan Markle slaat zelden de plank mis als het gaat om haar kledingkeuzes. De vrouw van prins Harry ziet er altijd uit om door een ringetje te halen, al is er wel één ‘slordig’ detail dat steeds blijft terugkomen: de hakken van Meghan lijken altijd een maat te groot te zijn.

Vooral bij haar hielen blijft er steeds verdacht veel ruimte over, en dat blijkt geen toeval te zijn. De stylist van Meghan past namelijk een trucje toe dat welbekend is onder celebrities, zo vertelt mode-expert Harriet Davey aan The Sun.

Blaren en bunions

“Er is niks erger dan schoenen die niet lekker zitten. Wanneer je net zoals Meghan langere tijd op hakken loopt, kunnen je voeten gaan opzwellen. Hierdoor kun je last krijgen van blaren en op de langere termijn ook van een knobbel aan de zijkant van je grote teen (ook wel hallux valgus genoemd, red.)”, aldus de expert.

Handige truc

Maar hoe zorg je er dan voor dat je niet struikelt? Daar is ook een simpele truc voor, zo verklapt Davey. “Stop bij de neuzen van je schoenen iets als tissues of watjes. Zodra je last krijgt van je voeten en het gevoel hebt dat je wat meer ruimte nodig hebt, kun je ze er gewoon weer uithalen.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Sun. Beeld: Getty

Heb jij last van zo’n knobbel bij je grote teen? Dokter Rutger vertelt wat je tegen een hallux valgus kunt doen:

Ga jij liever voor een sleehak?