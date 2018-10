Meghan Markle straalt in jurkje van nog geen €50: hier koop je 'm

Prins Harry en Meghan Markle zijn inmiddels al dertien dagen op reis in en rond Australië en Nieuw-Zeeland. Gisteren kwamen de twee aan in Nieuw-Zeeland voor het laatste deel van het bezoek.

Voor de eerste dag in Nieuw-Zeeland toverde Meghan natuurlijk weer een nieuwe outfit tevoorschijn. Deze keer stapte ze het vliegtuig uit in een heel betaalbare little black dress.

Zwangerschapsjurkje

Het zwarte jurkje dat Meghan droeg is namelijk van de Britse webshop ASOS en kost nog een 50 euro. Het jurkje is er in een speciaal model voor zwangere vrouwen, maar ook in een standaard model. Een perfect jurkje voor een feestje of een (zakelijke) afspraak voor de fijne prijs van €48,99. De jurk is nog verkrijgbaar via de webshop. Je vindt ‘m onder de naam ‘wiggle mini dress’.

Bron: Flair.be. Beeld: Getty.