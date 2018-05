Meisje dumpt haar vriendje nadat hij snoeihard commentaar levert op déze jurk

Dolgelukkig was de Amerikaanse tiener Madison Witham, met de jurk die ze voor haar schoolbal had gekocht. Maar de lol was er direct af toen haar vriendje er negatief op reageerde.

“Te bloot, doe ‘m weg en dan krijg je een nieuwe van me”, was zijn oordeel. En: “Je ziet eruit als een hoer.”

Doei!

Met die laatste opmerking, had de 19-jarige jongen het flink voor zichzelf verpest. Z’n vriendin gaf hem direct de bons. “Ik houd de jurk, maar ga op zoek naar een nieuwe man. Doei!” Vervolgens deelde ze screenshots van het gesprek op Twitter.

Respect

Madison werd overspoeld met complimenten over hoe goed ze voor zichzelf opkwam. Een jongen bood zelfs aan om in plaats van de inmiddels ex-vriend met haar naar het bal te gaan. “Je verdient beter dan dat. Respect!” Maar al die tijd liet Madison niet zien om welke jurk het nou precies ging. Tot nu.

Open rug

Het blijkt om een donkerpaarse, met steentjes bezaaide maxi-jurk te gaan, met een split en open rug. Bloot? Tsja, je ziet wel wat huid. Maar hoerig? Nee, ze ziet er beeldig uit. “Ik zou mijn dochters erin naar hun bal laten gaan”, oordeelt een moeder op Twitter.

Bal gecanceld

Helaas gaat Madison niet meer naar het bal; ze heeft zóveel aandacht na de publieke relatiebreuk gekregen, dat ze het niet meer ziet zitten. Zelfs niet met een andere jurk. Anderen raden Madison aan om tóch te gaan, gezellig met vriendinnen, ín die paarse jurk. “Laat hem maar zien wat hij misloopt.”

for everyone who still cares what my dress looks like. (fyi, not going to prom anymore). 💃🏼 pic.twitter.com/vtVgcChkxS — maddie dubss 🌺 (@MadisonWitham) May 19, 2018

Hi Madison. Just wanted to let u know, I think others will agree with me too, u look absolutely stunning in the dress. I think u should go with friends to prom, show him what he is missing out on. Enjoy the night with ur friends surrounding u!! 💃🏻💃🏻💃🏻 — Felicity Lam (@FlickLam6456) May 24, 2018

Nothing wrong with that dress. I would have let my girls wear it to prom. You look bery nice young lady. — John Volpe (@Johnnyv1308) May 25, 2018

Go with friends! You look beautiful and should have some fun in that dress! — baflorida (@babzie814) May 24, 2018

