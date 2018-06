Melania Trump begaat gevoelloze modeblunder met dít goedkope jasje

Melania Trump ziet er doorgaans chic en stijlvol uit, maar nu begaat ze toch een fikse modeblunder.

De First Lady is namelijk gespot in een wel heel goedkoop jasje dat voorzien is van een nogal ‘platte’ tekst.

Op het jasje staat namelijk geschreven: ‘I really don’t care, do u?’. Ofwel: ‘Het maakt mij niets uit, jou wel?’. Het groene jack kost 33 euro en is van modeketen Zara.

Melania was op het moment dat ze het jasje droeg op bezoek bij een vluchtelingenkamp voor kinderen in het Amerikaanse Texas. Het was een onaangekondigd bezoek en dus een verrassing voor iedereen. Maar het bezoek in combinatie met de tekst op het kledingstuk roept toch wat vraagtekens op.

Het inmiddels veelbesproken jasje:

Melania Trump wears jacket saying ‘I REALLY DON’T CARE’ to visit immigrants https://t.co/n8KKbF3JPZ via @Femail pic.twitter.com/F7DMGtdxXs — Alex Mead (@alex_mead) 21 juni 2018

Dear Melania @FLOTUS

Helpful hint:

Never wear this jacket again. Ever.

Then give your head a shake…

“I REALLY DON’T CARE?”

Sincerely,

Decent People pic.twitter.com/737cIHHq53 — Carolyn Thomas (@HeartSisters) 21 juni 2018

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP