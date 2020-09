Met deze 15 heerlijke vesten kun je nog even zonder jas naar buiten

Iedere dag kunnen we ons een graadje warmer gaan kleden, want de herfst is nu echt begonnen. Maar ben jij er nog helemaal niet klaar voor om weer een dikke jas aan te moeten? Met één van deze heerlijke vesten is dat helemaal niet nodig.

En het staat ook nog eens heel leuk.

Advertentie

Vesten

Waar we voorheen vooral lange vesten droegen, is nu het korte vestje weer helemaal hip. En de oversized versie daarvan, is heerlijk om in weg te kruipen tijdens de koudere dagen. Deze korte, dikke vesten zijn perfect te combineren met bijna iedere outfit. Een lange jurk, een spijerbroek of een nette pantalon met een blouse: met dit wollen vest eroverheen heb je het meteen een stuk warmer én kleed je je outfit leuk aan.

Inspiratie

Om je wat inspiratie te geven en een beetje te helpen met combineren, zetten wij een aantal van onze favoriete looks voor je op een rijtje.