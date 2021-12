Met deze 5 hippe mutsen kom je de winter wel door

Dit zijn de vijf hipste mutsen van 2021 en 2022.

Fel kleurtje

Geef je outfit wat extra pit met een felgekleurde muts. Ga voor knalroze of vrolijk Kermit de Kikker-groen, zoals hieronder.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Mette (@msorrig) op 7 Dec 2021 om 6:13 PST

Gebreid

De gebreide muts is zo’n klassieker die nooit uit de mode raakt. Met dit breipatroon van Libelle maak je ’m deze winter helemaal zelf.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door EJ (@elborn_doris) op 7 Dec 2021 om 6:10 PST

Balaclava

We moesten er in het begin even aan wennen, maar de balaclava wordt omarmd door de modewereld. Deze muts stamt uit de Krimoorlog en werd destijds bedacht door Engelse vrouwen. Zij breiden deze mutsen voor hun mannen om ze te beschermen tegen de snijdende kou.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Ida Wirak Trettevik (@witredesign) op 7 Dec 2021 om 6:07 PST

Baret

Grote kans dat we van de Fransen op ons donder krijgen nu we de baret in de lijst met mutsen zetten, maar ook dit stijlvolle hoofddeksel houdt je tijdens de koude maanden heerlijk warm.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door LA VESTE (@lavestelaveste) op 7 Dec 2021 om 6:06 PST

Faux fur

Is de balaclava iets te heftig voor je, maar wil je wel lekker warm blijven? Ga dan eens op zoek naar een muts van nepbont. In Rusland dragen ze het liefste een exemplaar met oorflappen voor extra warmte.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Style Stalker (@thestylestalkercom) op 7 Dec 2021 om 6:14 PST

Zelf wanten én een muts maken van een (oude) trui:

Bron: ELLE