Met deze gratis modetrucjes fleur je élke herfstoutfit op

1. Stop je top of trui in je broek of rok

Heb je een heerlijk zittende wijde trui die je graag draagt, maar niet per se fashionable vindt? Geen probleem! Door de trui in je broek of rok te dragen en een beetje te ‘poffen’, ziet je outfit er ineens een stuk stijlvoller uit. Ook niet onbelangrijk: dit trucje accentueert ook nog eens je taille.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door JULIE SARIÑANA (@sincerelyjules) op 29 Sep 2022 om 7:18 PDT

2. Verander de volgorde van je kledingstukken

Zou je normaal gesproken een trui over je jurk dragen, wissel het dan eens om. Trek eerst de trui aan en daar overheen een jurk. Of draag een hemdje over een blouse. Deze jaren 90-trend is namelijk helemaal terug van weggeweest!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Kate Hutchins (@kateehutchins) op 29 Sep 2022 om 7:14 PDT

3. Mix verschillende stijlen

Veel mensen zijn geneigd om één stijl tegelijkertijd te dragen. Als ze een chique blouse dragen, dan maken ze die bijvoorbeeld af met een nette pantalon en hakken. Maar wist je dat het helemaal hip is om juist verschillende stijlen te combineren? Draag bijvoorbeeld een mooie blouse met een nette rok en combineer deze met sneakers. Lekker casual, maar toch stijlvol!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door na a o m i. (@naaomiross) op 29 Sep 2022 om 7:19 PDT

4. Ga voor kleurrijke accessoires

Ga voor een rustige outfit in basic kleuren zonder prints en draag hier een kleurrijk accessoire bij. Denk bijvoorbeeld aan een knalroze tas of oranje sneakers. De kleur maakt je outfit lekker speels, zonder dat het too much is.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door na a o m i. (@naaomiross) op 29 Sep 2022 om 7:21 PDT

5. Drapeer een blazer of jas over je schouders

Wil je je outfit een echt wow-effect geven? Dan is een mooie lange jas of blazer perfect. In plaats van deze aan te trekken, drapeer je ’m over je schouders. Hierdoor ziet je outfit er nét iets gekleder uit, maar blijft het tegelijkertijd ook casual.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door NADIA ANYA ⚡️ (@nadiaanya__) op 29 Sep 2022 om 7:22 PDT

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Freundin