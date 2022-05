Met déze haarkleuren zie je er 10 jaar jonger uit

Ja, je leest het goed. Door verschillende haarkleurfouten kun je er járen ouder uitzien, maar er zijn ook haarkleuren waardoor je juist jonger oogt. En wie wil dat nu niet?

Kapsels die je jonger doen lijken

1. Karamel highlights

Een mooie optie voor brunettes zijn karamel highlights. Dit is niet een grote verandering, maar kan wel het verschil maken. De warme toon laat je gezicht er zachter uitzien.

2. Meloengoud

Als je blond haar hebt, kun je voor fruitige tonen kiezen. De kleuren honingdauw en meloengoud geven je gezicht een jeugdige gloed.

3. Natuurlijke ombre

Een natuurlijke overgang van lichtbruin naar lichtblond kan ook wonderen verrichten. Deze ombre look laat je gezicht stralen en geeft een jonge uitstraling.

4. Roze accenten

Je moet het maar durven, maar de moed om je haar in deze kleur te verven maakt je niet alleen jonger maar het ziet er ook lekker zomers uit. Een beetje roze in de punten of als highlights, het voegt een wow-factor toe aan je kapsel.

5. Warme hoogtepunten

Als je haar donkerblond is, kunnen warme, lichte highlights een natuurlijke en stralende look creëren. Hierdoor zie je er ook al gauw enkele jaren jonger uit.

