Met déze haarwasmethode blijft je haar langer fris

Waarschijnlijk ben je gewend om je haren eerst te wassen met shampoo, vervolgens conditioner in het haar aan te brengen en dit tot slot weer uit te spoelen. Met deze methode is op zich niks mis, maar hierbij bestaat wél het risico dat de conditioner een vettig laagje op het haar achterlaat. Vooral mensen met dun haar hebben hier snel last van.

Sandwichen

Om die reden is de sandwichmethode bedacht. Het werkt heel simpel. Eerst doe je shampoo in je haar, net zoals je dat gewend bent. Het maakt in principe niet zoveel uit welke shampoo je hiervoor gebruikt; als de shampoo maar voedend is en het haar goed reinigt. Vervolgens doe je conditioner in het haar. Omdat de hoofdhuid van zichzelf al oliën produceert, breng je de conditioner aan in de lengtes, op ongeveer twee centimeter van de hoofdhuid.

Genieten van vetvrije coupe

Nadat je het even in hebt laten trekken, spoel je de conditioner uit en was je je haar nóg een keer met shampoo. Let op: je brengt de shampoo deze keer alleen aan op de hoofdhuid en de eerste centimeters van het haar. Hiermee spoel je eventuele overtollige olie van de conditioner weg, wat resulteert in een vetvrije coupe waar je dagenlang van geniet. En je shampoo gaat er ook niet veel sneller van op, want je hebt hier slechts een paar druppels shampoo voor nodig.

Bron: Vriendin