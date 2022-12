Met déze statement oorbellen van €20 maak je iedere outfit feestelijk Beeld Getty Images

Met déze statement oorbellen van €20 maak je iedere outfit feestelijk

Als je probeert te consuminderen of geen zin hebt om een hele nieuwe outfit te scoren voor de feestdagen, hebben we een fijne tip voor je. Met déze oorbellen van 20 euro tover je jouw outfit om in een hele feestelijke look. Soms is een kleine touch of glitter al genoeg.