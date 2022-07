Met déze zoekwoorden op Vinted vind je tweedehands parels

Wedden dat je die wollen blazer of die satijnen blouse met deze tips ineens wel kunt vinden? Of die leuke outfit van Máxima?

Wees specifiek

Er staan op Vinted duizenden kledingstukken, dus het is belangrijk dat je het item waarnaar je op zoek bent, goed omschrijft. Gebruik zoektermen die bijvoorbeeld het materiaal benoemen, het type print of de fit die je zoekt.

Zoek je een gebloemde wikkelrok of een oversized colbert? Neem dat dan mee in je zoekterm. Door de juiste keywords in te vullen, zorg je ervoor dat veel items die niet voldoen aan je wensen uitgesloten worden. Scheelt je weer lamme duim van het scrollen.

Gebruik genoeg filters

Filters zijn er niets voor niets, dus maak daar goed gebruik van. Je kunt onder andere filteren op kleur, maat, merk, prijs en de staat van het kledingstuk. Met deze optie is het vinden van die leren bermuda of die hippe zonnebril van Máxima zo gepiept.

Zoek in een andere taal

Vinted is internationaal, dus de kans is groot dat die ene parel alleen te vinden is in een andere taal. Dus zoek je de perfecte zijden top? Zoek dan niet alleen op zijde maar ook eens op seta, soie, silk en seda. Google translate is je beste vriend.

Meten = weten

Behoed jezelf voor een miskoop en vraag de verkoper altijd naar de afmetingen van het kledingstuk. En meet jezelf of je favoriete kledingstukken op (en sla dat ergens op zodat je ze makkelijk terugvindt). Zo weet je zeker dat het gaat passen. Kledingstukken willen nog wel eens een stuk groter of kleiner uitvallen.

Eenmaal, andermaal

Als een item al een tijdje op Vinted staat, kun je via de chat een lager bod doen. De kans is groot dat de verkoper snel van het product af wil en akkoord gaat met een lagere prijs. Je kunt vanaf 60 procent van de vraagprijs bieden via de knop in het scherm. In de chat met de verkoper kun je zelfs nóg lager gaan. Nee heb je, ja kun je krijgen.

Bron: Vinted