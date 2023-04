Met dít haarproduct haal je razendsnel vetvlekken uit je kleding

En nee, we hebben het niet over een vlekkenverwijderaar, maar een middeltje dat je waarschijnlijk al in je badkamerkastje hebt staan. Met droogshampoo zou je namelijk een vetvlek heel snel kunnen verwijderen. Droogshampoo gebruik je natuurlijk tegen vet haar en om deze reden zou het ook bij een vetvlek goed van pas komen.

Hoe werkt het?

Droogshampoo bevat zetmeel. Dit ingrediënt verwijdert voorzichtig overtollig talg uit je haar, absorbeert het en laat je haar er langer fris uitzien. En het fijne is: dit zou precies ook zo werken bij een vetvlek. Zorg er wel voor dat je geen droogshampoo gebruikt die speciaal voor donkerbruin haar is, want deze bevat vaak een kleurtje. Spuit de droogshampoo royaal op de vlek, laat een uurtje intrekken en veeg vervolgens schoon met een droge doek.

Geen droogshampoo in huis? Zo maak je in een handomdraai je eigen droogshampoo

Bron: Freundin