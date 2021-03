Ga jij wel eens met nat haar slapen? Dít is waarom je dat nooit moet doen

Je bent vast weleens direct na het douchen je bed ingedoken. Alleen is met nat haar slapen helemaal geen goed idee! Maar om een andere reden dan je misschien denkt.

Veel mensen denken dat je verkouden kunt worden door met nat haar te gaan slapen. Dat is niet geval: een verkoudheidje wordt veroorzaakt door een virus, niet door vocht of kou. Je bent hooguit iets vatbaarder voor het virus als je met natte haren slaapt.

Maar er is wel een andere reden waarom je beter niet met nat haar in bed kan stappen: je beschadigt je haar ermee. Als je haar lange tijd nat is, zwelt de haarschacht op en is het haar extra kwetsbaar. Om die reden is het ook geen goed idee om je haar te borstelen als het nat is.

Infecties

En dat is niet het enige. Als je met nat haar gaat slapen, komt het lauwwarme water uit je haar op en in je kussen. En laat dat nou nét de ideale omstandigheden creëren voor bacteriën. Hiermee maak je de kans op allerlei infecties onnodig groot.

Gespleten haarpunten

Als je in je slaap met je natte haar over het kussen beweegt, dan kan het haar breken of uitvallen. Daarnaast droogt je kapsel op een vreemde manier op, waardoor je de volgende dag allerlei trucs met de stijltang uit moet halen om een bad hair day te voorkomen. Door je vervormde haar weer in model te stylen, wordt het poreus en breekbaar. Ook kan het tot gespleten haarpunten leiden.

Niet te strak

Een strakke vlecht of knot maken terwijl je haar nog nat is, wordt ook afgeraden. De haren kunnen afbreken door het elastiek. Ook kan het vocht niet goed verdampen als het haar te strak ingebonden is. En dat heeft weer haaruitval tot gevolg. Voortaan dus toch maar even je haar laten drogen, voordat je je bed induikt!

Hoe wel?

Maar wat moet je dan wel doen? Ten eerste is het het beste om je haar helemaal te laten drogen voordat je gaat slapen. Het liefst aan de lucht. Heb je daar geen tijd voor? Gebruik dan een heat protecting serum en föhn je haar droog. Doe je haar vervolgens in een losse staart of vlecht. Bind dit vast met een scrunchie. Dit is beter voor je haar, omdat dit elastiekje van zachte stof gemaakt is. Tenslotte is het aan te raden om een zijden kussensloop te kopen. Dit is veel zachter voor je haar, waardoor het ’s nachts minder snel breekt.

