Deze metallic kledingstukken kun je gerust iedere dag aan

Glitters, pailletten, zilver en goud: de maand waarin je naar hartelust je feestelijkste kledingstukken kunt dragen, is weer aangebroken. Dit is het moment om uit te pakken door jezelf in te pakken. Met metallic, welteverstaan.

Van een beetje glitter en glans knapt een mens op. In zo’n metallic-kleurige blouse ziet niemand dat je een gebroken nacht achter de rug hebt. Draag het casual op een spijkerbroek, houd het bescheiden door alleen voor metallic details te gaan of doe ‘es gek en hul jezelf van top tot teen in zo’n glanzende outfit. Zo mooi dat het zonde is om te bewaren voor Kerst en Oud en Nieuw alleen.

In welke van deze items zie jij jezelf deze maand wel schitteren?

Beeld: iStock, Instagram.