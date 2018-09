Dit middel werkt perfect tegen zweethanden

Iedereen heeft er weleens last van: zweethanden. Met name in stressvolle situaties, zoals een sollicitatiegesprek of een eerste ontmoeting hebben we sneller klamme, zweterige handen. Juist op momenten waarop je het beste wilt overkomen, komen die vervelende, plakkerige handjes weer tevoorschijn.

Gelukkig bestaat er een oplossing die elke vrouw inmiddels wel in haar badkamerkastje heeft staan: droogshampoo. Droogshampoo is in eerste instantie bedoelt om je vette haren weer een frisse, schone uitstraling te geven. Het absorbeert namelijk de natuurlijke oliën in je haar, waardoor het minder vet lijkt. Precies wat je nodig hebt dus! Droogshampoo neemt de oliën op uit je huid waardoor je handen weer droog en zweetvrij aanvoelen.

Wanneer je altijd verzekerd wilt zijn van droge handen, schaf dan een travel-sized droogshampoo aan. Deze past perfect in je handtas. Handig!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Tipsenweetjes. Beeld: iStock