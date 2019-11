3x zó draag je die leuke midirok ook in de winter (zelfs zonder panty)

En wij shopten ook vast een aantal mooie midirokken voor je bij elkaar.

Advertentie

1. Met een trui

Vooral op een glanzende midirok van bijvoorbeeld zijde of satijn, staat een gebreide trui heel goed. Maar je kunt een katoenen trui ook prima op een gebreide rok dragen. Combineer naar hartenlust. Om een mooie taille te creëren, kun je de trui een beetje in de rand van je rok stoppen. Dat geeft ook nog een mooi nonchalant effect. Hou je van oversized, dan is het ook leuk om de trui gewoon los over de rok te laten valen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Gem Lo Valentine (@gemlovalentine) op 3 Nov 2019 om 9:49 (PST)

2. Met hoge laarzen

Laat die panty of maillot eens achterwege. Draag in plaats daarvan hoge laarzen om je benen warm te houden. Of je nu voor strakke laarzen gaat of exemplaren die een beetje afzakken: ze geven je outfit een chique twist. En qua kleur en stof, is het maar net wat past bij je midirok: bruin geeft het een warme twist, terwijl witte laarsjes voor een sixties look zorgen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Sylvie Utudjian (@uberchique) op 6 Nov 2019 om 12:06 (PST)

3. Met een lange jas

In de winter is een lange jas sowieso heerlijk. Maar de combinatie met een midirok, is extra leuk. Een getailleerde mantel, bijvoorbeeld. Of juist een teddyjas, die voor een meer casual resultaat zorgt. Durf te combineren qua patronen. Heb je bijvoorbeeld een rok aan met panterprint? Dan kan een jas met ruiten erop een heel mooie mix zijn.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Free People (@freepeople) op 1 Nov 2019 om 11:31 (PDT)

Makkelijk shoppen, wij zochten deze mooi midirokken al voor je uit:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad, Styleoholic. Beeld: iStock