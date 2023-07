Mirjam (56): “Als ik op chic ga, weet ik nooit wat ik aan moet”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie.

Liselotte over Mirjam

“Mirjam houdt van vrouwelijk, comfortabel en een tikje eigenzinnig. Dat laatste kan zitten in kleuren, prints of kleine details. Omdat ze een feestelijker outfit wil, kies ik voor de printbroek met top. De V-hals benadrukt Mirjams prachtige halslijn. Het doorkijkdetail maakt ’m spannend. Hakken maken de outfit feestelijk, maar sneakers, laarzen of sandalen passen er ook prima bij.