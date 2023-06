Mirjam (72): “Ook nu ik ouder word, wil ik graag blijven sprankelen”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality.

Inge over Mirjam

“Mirjams haar valt door haar middenscheiding nogal plat over haar oren. Door het daar korter te knippen, is aan de zijkant mooi volume ontstaan en oogt de bovenkant voller. De blonde kleur staat Mirjam heel mooi, ik heb er alleen wat highlights ingedaan. Dat was al een tijdje geleden, vertelde ze. Omdat Mirjam weinig wenkbrauw heeft, adviseer ik haar om in mijn salon een INGEbrows to stay te laten zetten. Helaas hadden we daar geen tijd voor, dus werk ik ze gewoon mooi bij met wenbrauwpoeder.”