Mist jouw grijze haar glans? Dít heb je nodig Beeld Jeannette Huisman

haartip

Last van dof, grijs haar? Dat kan. Grijs haar reflecteert licht minder goed dan blond of donker haar. Ook is het vaak wat droger en stugger en heeft het een andere textuur. Maar met deze producten gaan je lokken weer stralen!